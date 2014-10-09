Семь из десяти видов земли оказались бракованными в Петербурге

В Петербурге проверили образцы грунта с прилавком.

Две трети проверенных образцов не соответствуют тем, что указаны на упаковке. Об этом сообщили в пресс-службе "Общественного контроля" 22 марта.

Впереди у жителей Петербурга дачный сезон. Хорошая земля для садовода - залог урожая. Однако производители грунта не спешат порадовать своих клиентов. Около 80% образцов почвы оказываются бракованными. Этот год не исключение: семь из десяти проверенных общественниками продуктов не соответствуют информации, указанной на упаковке.

В ходе лабораторного анализа выяснилось, что в "Народном грунте" занижена доля азота в 6 раз. Та же проблема и с "Готовым грунтом для рассады". В "Садовой земле" не хватает кальция, его в два раза меньше, чем заявлено производителем. Грунт от компании "Леруа Мерлен" "Geolia" оказался слишком кислым, из-за чего семена могут вообще не взойти в такой земле. А если они и дадут ростки, то садовым культурам не будет хватать питательных веществ. Несоответствие информации на упаковке выявили и у производителей "Велторф" и "Гера".

По мнению экспертов, лишь три образца можно купить без сомнений: "Питэр Пит", "Агрикола" и "Morris Green".

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