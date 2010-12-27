Фельдшерский пункт появится в Ломоносовском районе Ленобласти

За разработку проекта администрация региона заплатит 4,2 миллиона рублей.

Администрация Ленинградской области заказала проект нового фельдшерско-акушерского пункта для жителей деревни Ягелево (Ломоносовский район). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Проектирование уже началось. Здание пункта будет двухэтажным, в год в него смогут обращаться 3000 пациентов. За смену врачи будут принимать 20 человек. Н втором этаже расположатся две двухкомнатные квартиры для медперсонала. За разработку проекта администрация региона заплатит 4,2 миллиона рублей. Строительство объекта будет идти в рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству Ленинградской области.

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