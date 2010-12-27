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В Выборгской больнице появятся 4 новых санитарных автомобиля
Сегодня, 15:25
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nastya960
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В Выборгской больнице появятся 4 новых санитарных автомобиля

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Санитарная машина Lada Largus будет приезжать к  маломобильным пациентам, которые не могут самостоятельно постоянно посещать врачей. Такая выездная поликлиника поможет "разгрузить" службу скорой помощи.

В Ленинграсдкой области подписали контракт на 44 миллиона рублей. В регион доставят 47 единиц санитарного транспорта – 31 автомобиль на базе Lada Largus и 16 автомобилей повышенной проходимости на базе УАЗов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Первые 18 автомобилей уже поступили в Волосовскую, Волховскую, Сертоловскую, Тихвинскую  и Тосненскую больницы. Остальные машины будут поступать в течение месяца. Больше всего автомобилей достанется Выборгской больнице (4), по три машины привезут в Тосненскую, Подпорожскую, Лужскую и Ломоносовскую больницы.

Lada Largus будет приезжать к  маломобильным пациентам, которые не могут самостоятельно постоянно посещать врачей. Такая выездная поликлиника поможет "разгрузить" службу скорой помощи. УАЗы будут обеспечивать работу фельдшерско-акушерских пунктов и оказывать помощь жителям удаленных сельских районов. 

Такжн в Ломоносовском районе открылась первая государственная ветклиника.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: выборг , выборгский район , ленобласть , санитарная машина , уаз
Категории: Лента новостей Выборг

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