В Выборгской больнице появятся 4 новых санитарных автомобиля

Санитарная машина Lada Largus будет приезжать к маломобильным пациентам, которые не могут самостоятельно постоянно посещать врачей. Такая выездная поликлиника поможет "разгрузить" службу скорой помощи.

В Ленинграсдкой области подписали контракт на 44 миллиона рублей. В регион доставят 47 единиц санитарного транспорта – 31 автомобиль на базе Lada Largus и 16 автомобилей повышенной проходимости на базе УАЗов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Первые 18 автомобилей уже поступили в Волосовскую, Волховскую, Сертоловскую, Тихвинскую и Тосненскую больницы. Остальные машины будут поступать в течение месяца. Больше всего автомобилей достанется Выборгской больнице (4), по три машины привезут в Тосненскую, Подпорожскую, Лужскую и Ломоносовскую больницы.

Lada Largus будет приезжать к маломобильным пациентам, которые не могут самостоятельно постоянно посещать врачей. Такая выездная поликлиника поможет "разгрузить" службу скорой помощи. УАЗы будут обеспечивать работу фельдшерско-акушерских пунктов и оказывать помощь жителям удаленных сельских районов.

Такжн в Ломоносовском районе открылась первая государственная ветклиника.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области