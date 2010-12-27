В Ломоносовском районе открылась первая государственная ветклиника

В поселке Новоселье Ломоносовского района открылась первая государственная ветеринарная клиника. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
В медицинском учреждении для животных есть современное диагностическое и лабораторное оборудование для лечебной и хирургическое работы. В учреждении есть индивидуальные боксы и система мониторинга жизненных функций пациента.
Новое медицинское учреждение — это очередной современный объект, улучшающий социальную инфраструктуру районов с интенсивной жилой застройкой. Клиника позволит сохранить здоровье людей и животных, ведь многие болезни у нас общие.
Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области
Ветклинику начали строить в 2013 году , ее общая площадь 153 кв. м, стоимость - боле 10 миллионов рублей.
Фото: LOMOLENOBL.RU/ ВК