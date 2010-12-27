В Ломоносовском районе открылась первая государственная ветклиника

В медицинском учреждении для животных есть современное диагностическое и лабораторное оборудование для лечебной и хирургическое работы.

В поселке Новоселье Ломоносовского района открылась первая государственная ветеринарная клиника. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В медицинском учреждении для животных есть современное диагностическое и лабораторное оборудование для лечебной и хирургическое работы. В учреждении есть индивидуальные боксы и система мониторинга жизненных функций пациента.

Новое медицинское учреждение — это очередной современный объект, улучшающий социальную инфраструктуру районов с интенсивной жилой застройкой. Клиника позволит сохранить здоровье людей и животных, ведь многие болезни у нас общие. Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области

Ветклинику начали строить в 2013 году , ее общая площадь 153 кв. м, стоимость - боле 10 миллионов рублей.

Фото: LOMOLENOBL.RU/ ВК