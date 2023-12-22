Фейковый кол-центр по подбору сиделок ликвидировали в Петербурге

В результате проведённых оперативных мероприятий в Петербурге были задержаны шестеро мужчин и три женщины из разных регионов России.

Деятельность фейкового кол-центра, занимавшегося подбором сиделок, была пресечена петербургской полицией. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Установлено, что мошенники размещали объявления на различных интернет-сайтах, предлагая услуги квалифицированных сиделок. После контакта с потенциальными клиентами и направления им договоров на предоставление услуг и реквизитов для оплаты, мошенники исчезали.

В результате проведённых оперативных мероприятий в Петербурге были задержаны шестеро мужчин и три женщины из разных регионов России. В ходе обысков в их офисах были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы.

В связи с фактом мошенничества было возбуждено 13 уголовных дел. Все задержанные были помещены под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге будут судить организаторов финансовой пирамиды, обманувших 18 тыс. россиян.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти