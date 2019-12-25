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Федун рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Сегодня, 15:23
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d_s_sarkisov

Федун рассказал о своем самочувствии после госпитализации

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У него был диагностирован коронавирус.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о своем состоянии после госпитализации с коронавирусом.

К сожалению, меня еще не скоро выпишут, так что придется терпеть. Пока чувствую себя не очень, но буду стараться. Игроки "Спартака" прислали ролик с поддержкой, спасибо им - это очень приятно.

Леонид Федун, владелец "Спартака"

Напомним, 7 мая стало известно, что Леонид Федун заболел коронавирусом и был госпитализирован в больницу.

Ранее экс-президент РФС Виталий Мутко выразил слова поддержки Леониду Федуну.

Фото: spartak.com

Теги: коронавирус, леонид федун, фк спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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