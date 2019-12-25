Федун рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о своем состоянии после госпитализации с коронавирусом.

К сожалению, меня еще не скоро выпишут, так что придется терпеть. Пока чувствую себя не очень, но буду стараться. Игроки "Спартака" прислали ролик с поддержкой, спасибо им - это очень приятно.

Леонид Федун, владелец "Спартака"