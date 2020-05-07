Мутко поддержал заболевшего коронавирусом Федуна

Владелец "Спартака" был сегодня госпитализирован в больницу.

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал о состоянии владельца московского "Спартака" Леонида Федуна после госпитализации. Сегодня, 7 мая, стало известно, что у него диагностирована коронавирусная инфекция.

Уже списался с Леонидом Арнольдовичем и пожелал ему здоровья. Насколько я понял из разговора, он надеется, что через неделю все будет нормально. Стоит ли болельщикам "Спартака" сейчас молиться на него? Быть владельцем такого клуба – это тяжелый труд. Федуну сейчас непросто, но я знаю, что он делает все на благо "Спартака". Виталий Мутко, экс-президент РФС

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат, прерванный из-за эпидемии коронавируса. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее стало известно, что форвард "Ювентуса" Пауло Дибала вылечился от коронавируса.

Видео: YouTube / Сборная России по футболу, ВМЕСТЕ-РФ,Университетское ТВ УрФУ