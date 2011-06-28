Роман Артюхин рассказал о возможности покупки лекарств по электронному сертификату.

Федеральное казначейство реализует проект "Электронный сертификат". Соответствующее заявление на рабочем заседании с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным сделал глава профильного ведомства Роман Артюхин. Чиновник уточнил, что инновационная программа разрабатывается совместно с Министерством по труду и социальной защите. Проект будет представлять из себя цифровой платежный инструмент, который позволит физическим лицам самостоятельно выбирать каким методом оплачивать товары, услуги или подавать документы на компенсацию от властей. Глава кабмина призвал коллегу под личный контроль взять цифровизацию услуг.

Чтобы все было прозрачно и понятно для ваших клиентов и чтобы казначейство помогало в период секционного давления бизнесу сохранять устойчивость в новых экономических условиях. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Казначейства уточнила, что с 1 января 2023 года с помощью сертификата можно будет приобрести лекарственные препараты. Данный проект реализуется совместно с Центральным банком России на основе платежной банковской карты "Мир". На текущий момент чиновники изготовили восемь тысяч таких сертификатов с общей суммой в 181 миллион рублей. Правом на покупку воспользовались свыше 1,5 млн граждан.

Глава Казначейства: бюджет РФ в 2022 году исполняется на самом высоком уровне.

Фото и видео: Правительство России