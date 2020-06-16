Острая фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 завершена.

Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс, пишут "РИА Новости".

По его словам, острая фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 завершена. Поэтому после 20 июня работы продолжатся в региональной фазе.

Это означает, что нефтепродукты в основном будут собраны в мобильные резервуары. Александр Усс, глава Красноярского края

Он рассказал, что с момента аварии удалось 30 тысяч кубометров нефтепродуктов. Вскоре воду отделят от топлива, после чего его будут использовать для изначальных целей. Однако, по словам Усса, пока нет решения — что делать с загрязнённым грунтом.

Ранее на водоемы Норильска после разлива топлива вернулись птицы.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации