По последним данным, в Петербурге выявили 18 835 случаев заражения.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что федеральные клиники в Петербурге первыми возобновят свою работу. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

На этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора Александр Беглов, губернатор Петербурга

Отмечается, что ранее в Северной столице около 23 медучреждений перепрофилировали для больных COVID-19. Среди них Первый медицинский университет имени И. П. Павлова и Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 318 новых случаев коронавируса.

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