Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

Палата отметила, что не может участвовать в расследовании случившегося с Навальным.

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным. Немецкие медики заявили, что повторное обследование можно будет провести только с разрешения родственников оппозиционера. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что палата поддерживает требование правительства ФРГ российским властям провести всеобъемлющую проверку случившегося с Навальным, установить причины опасного для жизни заболевания. Медики подчеркнули, что не сомневаются в качестве исследования, которое провели врачи в ФРГ.

При этом палата отметила, что не может участвовать в расследовании случившегося с Навальным, так как не является следственным органом.

Ранее в Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному.