  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным
Сегодня, 15:59
101
matveyvn

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

0 0

Палата отметила, что не может участвовать в расследовании случившегося с Навальным.

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным. Немецкие медики заявили, что повторное обследование можно будет провести только с разрешения родственников оппозиционера. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что палата поддерживает требование правительства ФРГ российским властям провести всеобъемлющую проверку случившегося с Навальным, установить причины опасного для жизни заболевания. Медики подчеркнули, что не сомневаются в качестве исследования, которое провели врачи в ФРГ.

При этом палата отметила, что не может участвовать в расследовании случившегося с Навальным, так как не является следственным органом.

Ранее в Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному.

Теги: германия, немецкие врачи, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии