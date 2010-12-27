  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Федерация самбо научит петербургских кондукторов самообороне
Сегодня, 21:50
64
IRINA_CHALKINA

Федерация самбо научит петербургских кондукторов самообороне

0 0

Такую инициативу предложил депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

Региональное отделение  "Всероссийской Федерации Самбо" намерено обучить петербургских кондукторов самообороне. Об этом сообщают СМИ.

С соответствующей инициативой выступил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Парламентарий уверен, что работникам транспортных средств необходимо обладать навыками самообороны. Такое решение напрямую связано с инцидентом, который произошел 24 июля в троллейбусе № 45. Тогда мужчина напал на женщину-кондуктора, которая из-за сильного удара кулаком по лицу, попала в больницу. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти построили автоматизированный завод здоровой еды.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, федерация самбо санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии