Федерация профсоюзов оспорила возврат здания СПбГУП государству

Однако на сегодняшний день в информационной системе картотеки арбитражных дел нет сведений о том, принята ли жалоба к рассмотрению Тринадцатым арбитражным апелляционным судом, а также конкретной даты слушания дела.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подала апелляционную жалобу в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, оспаривая решение о возврате государству ряда объектов недвижимости, находящихся в собственности ФНПР, включая здание Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), по иску, поданному Генеральной прокуратурой. Об этом сообщает "КоммерсантЪ-СПб".

Справочно напомним, что предметом спора являются имущественные объекты, расположенные по адресам: Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 15, и поселок Ольгино, улица Хвойная, дома 13-15. Совокупная площадь оспариваемых помещений составляет 54 тысячи квадратных метров, а их рыночная оценка приближается к сумме в 8 миллиардов рублей.

