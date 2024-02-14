В сеть выложили почти тысячу страниц материалов дела против СПбГУП

В Петербурге раскрыли детали дела против университета профсоюзов.

Балтийская коллегия адвокатов имени Анатолия Собчака, защищающая интересы отстранённого ректора Санкт-Петербургского университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, опубликовала материалы дела, возбужденного Генеральной прокуратурой против вуза и его учредителя — Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Они опубликованы в группе Балтийской коллегии адвокатов.

В открытый доступ размещены исковое заявление надзорного органа и прилагаемые документы общим объёмом более 995 страниц. Также опубликован отзыв ФНПР, в котором изложена позиция профсоюзной федерации по делу.

Запесоцкий фигурирует в процессе как третье лицо. В отдельном разделе иска содержатся обвинения в злоупотреблении полномочиями, а также в использовании имущества и средств университета в личных целях.

Фото: Балтийская коллегия адвокатов, Яндекс.панорамы