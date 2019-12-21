Федерация бокса России запустила в небо икону

Данная акция была посвящена празднику Красной горки.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео. На нем огромный баннер с изображением Иисуса Христа был запущен с помощью воздушного шара. Таким образом Кремлев хотел поздравить всех жителей страны с праздником Красной горки, который отмечался 26 апреля.

Этот праздник также известен как первое воскресенье после Пасхи и посвящен воспоминанию явления Иисуса Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.

Внимание, максимальный репост! Выкладываем видео у себя в ленту! Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет! Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России

Ранее стало известно, что Федерация бокса России хочет провести бой между бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Коннором Макгрегором

Видео: Instagram / @umar_kremlev