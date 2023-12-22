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Фасады петербургских зданий украсили проекции с детскими рисунками
Сегодня, 15:25
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Фасады петербургских зданий украсили проекции с детскими рисунками

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Губернатор города отметил, что восхищается талантом юных художников.

Фасады петербургских домов украсили световыми проекциями с детскими рисунками. Об этом сообщил в своем tg-канале градоначальник Северной столицы Александр Беглов. 

Каждый раз, проезжая мимо, думаю, как же наши дети талантливы. Обязательно продолжим создавать все условия, чтобы их таланты раскрывались в полной мере.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Глава города напомнил, что фасад Дома журналиста на Невском проспекте получил яркую художественную подсветку. Здание украшают 26 светодиодных светильников, которые органично вписались в архитектурную целостность объекта.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какие памятники в Петербурге отреставрируют в 2024 году.

Фото: Telegram / Александр Беглов

 

Теги: детские рисунки, новогодний петербург, новый год, фасады петербургских зданий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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