Фасады петербургских зданий украсили проекции с детскими рисунками

Губернатор города отметил, что восхищается талантом юных художников.

Фасады петербургских домов украсили световыми проекциями с детскими рисунками. Об этом сообщил в своем tg-канале градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Каждый раз, проезжая мимо, думаю, как же наши дети талантливы. Обязательно продолжим создавать все условия, чтобы их таланты раскрывались в полной мере. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Глава города напомнил, что фасад Дома журналиста на Невском проспекте получил яркую художественную подсветку. Здание украшают 26 светодиодных светильников, которые органично вписались в архитектурную целостность объекта.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какие памятники в Петербурге отреставрируют в 2024 году.

Фото: Telegram / Александр Беглов