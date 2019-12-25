Фасад дома №12 на улице Шотмана капитально отремонтировали впервые за полвека

Дом на 216 квартир сдали в эксплуатацию в 1969 году.

Фасад дома №12 по улице Шотмана капитально отремонтировали впервые за 50 лет. Как рассказали в пресс-службе Фонда капремонта Петербурга, дом на 216 квартир сдали в эксплуатацию в 1969 году.

Известно, что работы проходили на площади порядка 9 тысяч квадратных метров и обошлись почти в 26 миллионов рублей. При этом 3,3 млн рублей за шесть лет собрали сами жители дома в виде взносов. В Фонде отметили, что жильцы поблагодарили организацию за качественную работу и добросовестность строителей, а подрядчик ООО "К-Ресурс Северо-Запад" пообещал, что гарантийный ремонт потребуется зданию не раньше, чем через 25 лет.

Дом на улице Шотмана стал одним полутора тысяч домов, отличавшихся от пятиэтажных "хрущевок" разнообразными фасадами. На таких многоэтажках, возведенных в Невском и Фрунзенском районах города, появлялась отделка керамикой или стеклянной плиткой, внутри устанавливали лифты и мусоропроводы. Разработкой этой серии зданий занимались на Обуховском домостроительном комбинате. В 2016 году Фонд разработал типовое решение для ремонта фасадов таких панельных домов, а цвета для окраски согласовали с комитетом по градостроительству и архитектуре. За четыре года более 100 многоэтажек отремонтировали и окрасили в свежие зеленый, оранжевый, красный или серо-голубой цвета.

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Фото: Фонд капитального ремонта