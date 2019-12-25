Дачу Кочкина в Сестрорецке восстановят по городской программе "Рубль за метр"

Договор аренды в отношении этого здания заключат на 49 лет.

Дачу Кочкина, расположенную на улице Максима Горького в Сестрорецке, сохранят и восстановят по программе "Рубль за метр". Как рассказали в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга, уже объявлены торги с начальной ценой 304 тысячи рублей. Аукцион состоится 30 сентября.

Деревянное здание площадью 377 квадратных метра построили в начале ХХ века, его владельцем был коллежский секретарь Николай Кочкин. Сейчас объект не используется и находится в плачевном состоянии, хотя и является памятником. Отмечается, что договор аренды для реставрации здания заключат на 49 лет, а по завершении ремонтных работ арендатор сможет претендовать на льготную арендную плату в размере рубля за квадратный метр. В течение семи лет объект должен быть восстановлен.

С 2019 года по программе "Рубль за метр" арендаторами обзавелись особняк-контора на Большой Зелениной улице, Александровские вороты Охтинских пороховых заводов на улице Химиков, Оранжерея в Петергофе.

Ранее мы писали, что в Тихвине пройдет реставрация военных памятников.

Фото: citywalls.ru