Дворец станет ближе к тому виду, в котором его проектировал архитектор Антонио Ринальди.

Стало известно, что фасад Гатчинского дворца освобождают от лесов. Об этом 22 октября сообщили в официальной группе дворца во "ВКонтакте". Фасад дворца получил историческое название Иорданского.

Отмечается, что работы по очистке каменной облицовки фасада продолжались около 1,5 лет. Реставраторы занимались укреплением кладки, заменой аварийных фрагментов и обработкой камней водооталкивающим составом. Дворец станет ближе к тому виду, в котором его проектировал архитектор Антонио Ринальди – "в исторических тонах натуральных туфа и доломита".

Ранее мы сообщали о том, что грузовой поезд сбил женщину на 46 километре станции "Гатчина – Варшавская".

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец