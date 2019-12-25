Фармзавод в ОЭЗ Петербурга создаст новые рабочие места

Инвесторы направят свыше 2,5 млрд руб на строительство предприятия.

Во II квартале 2026 года на площадке "Новоорловская" особой экономической зоны "Санкт-Петербург" начнет работу новый фармацевтический завод. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Общий объем инвестиций превысит 2,5 млрд руб.

На предприятии установят современное оборудование для производства лекарственных средств. После ввода объекта часть востребованных препаратов станет более доступной для населения.

За первые шесть месяцев 2025 года общий объем инвестиций резидентов особой экономической зоны достиг 15,3 млрд руб — это на 60% выше, чем за тот же период годом ранее. Основная доля вложений пришлась на фармацевтические проекты.

Фото: freepik