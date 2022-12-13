Фармкомпания Solopharm запустила завод металлоконструкций в Петербурге

Продукция предназначена для создания стерильных помещений.

Фармкомпания Solopharm открыла производство металлоконструкций для стерильных помещений на своём новом заводе Matrix Wall. Об этом пишет пресс-служа компании.

Промышленный объект начали возводить ещё в 2022 году. Всего удалось реализовать 4 производственных участка. За год на предприятии площадь которого составляет 1,8 тыс. кв.м., будут производить до 6 тыс. кв.м. чистых помещений.

В дальнейшем на предприятии также планируют запустить производство дверных и шлюзовых систем, лабораторного оборудования и мебели.

Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал запуск линии по сборке машин совместно с китайским партнёром в Петербурге.

Фото: solopharm.com