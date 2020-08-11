Росздравнадзор прокомментировал желание фармацевтов не регистрировать вакцину до завершения третьего этапа клинических испытаний.

Фармацевтам ответили на призыв затянуть регистрацию вакцины от COVID-19. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на слова заместителя главы Росздравнадзора Валентину Косенко. Чиновница напомнила, что ранее АОКИ попросили Минздрав РФ отложить государственную регистрацию вакцины до успешного завершения третьей стадии тестов.

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Протокол клинических испытаний был согласован по результатам экспертной оценки. Об этом СМИ рассказал руководитель отдела организации фармаконадзора Сергей Глаголев. Он отметил, что в лабораторном подтверждении исследования примут участие несколько тысяч волонтеров. Тесты состоятся в пострегистрационном периоде. По словам специалиста, время разработки вакцины от коронавируса сокращено за счет опыта работы с MERS. Эксперт напомнил, что регистрация препарата на ранних стадиях допускается и в США, и в Евросоюзе.

В ходе пандемии страны прибегали к разрешению препаратов в отсутствии нормальных рандомизированных исследований, случай вакцины Гамалеи к таким не относится. В нашем случае, речь идет о раннем допуске на рынок при жестко контролируемых условиях Сергей Глаголев, руководитель отдела организации фармаконадзора Росздравнадзора

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Видео: kremlin.ru