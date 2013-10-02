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Фармацевт Беспалов объяснил дефицит физраствора в аптеках
Сегодня, 15:29
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Фармацевт Беспалов объяснил дефицит физраствора в аптеках

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Эксперт уточнил, что натуральный объем производства данных препаратов сократился примерно на 45%.

Фармацевт Николай Беспалов объяснил дефицит физраствора в аптеках. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, дефицит связан со значительным снижением производства. Он уточнил, что натуральный объем производства данных препаратов сократился примерно на 45%. Также Беспалов отметил, что рентабельность производства физраствора низка, а цена зафиксирована государством. Эксперт добавил, что производителя становится менее выгодно производить препарат на фоне затрат на логистику.

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Фото: Piter.tv

Теги: аптеки, дефицит, мнение эксперта, физраствор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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