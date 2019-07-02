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Из дома на Наличной сбежала психбольная петербурженка, фантазировавшая о криминале
Сегодня, 9:01
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nastya960

Из дома на Наличной сбежала психбольная петербурженка, фантазировавшая о криминале

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Девушку, которой 26 лет, можно спутать с подростком.

В воскресенье, 12 июля, в полицию обратилась пожилая петербурженка, которая рассказала, что ее психбольная дочь ушла из дома и не вернулась. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушке 26 лет, но внешне она выглядит очень молодо, её можно перепутать с подростком. По словам матери, девушка часто фантазировала о криминальных деяниях и сбегает уже не в первый раз.

Когда беглянку видели последний раз, на ней были бордовые лосины, белая футболка с бордовым принтом, бежевые туфли и голубой плащ. С собой у нее была серая сумка небольших размеров.

Полицейский поймал выпавшую из окна пенсионерку в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: беглянка, наличная улица, психбольная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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