Из дома на Наличной сбежала психбольная петербурженка, фантазировавшая о криминале

Девушку, которой 26 лет, можно спутать с подростком.

В воскресенье, 12 июля, в полицию обратилась пожилая петербурженка, которая рассказала, что ее психбольная дочь ушла из дома и не вернулась. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушке 26 лет, но внешне она выглядит очень молодо, её можно перепутать с подростком. По словам матери, девушка часто фантазировала о криминальных деяниях и сбегает уже не в первый раз.

Когда беглянку видели последний раз, на ней были бордовые лосины, белая футболка с бордовым принтом, бежевые туфли и голубой плащ. С собой у нее была серая сумка небольших размеров.

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Фото: Piter.tv