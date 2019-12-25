В субботу вечером, 11 июля, полицейский из Петербурга поймал выпавшую из окна пенсионерку. Об этом сообщает "Фонтанка".
Известно, что жители района заметили сидящую в окне второго этажа пожилую женщину и вызвали наряд полиции. Прибывший на место полицейский попытался заговорить с петербурженкой, но она начала падать.
Мужчина успел схватить женщину во время падения. В результате он получил повреждения мышц спины и коленных суставов, а женщина - ушиб спины.
Ранее мы писали, что полиция ищет стрелка с Краснопутиловской улицы.
Фото: Piter.tv
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