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Полицейский из Петербурга поймал выпавшую из окна пенсионерку
Сегодня, 12:22
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Arinablinova

Полицейский из Петербурга поймал выпавшую из окна пенсионерку

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Жители района заметили сидящую в окне пожилую женщину и вызвали наряд полиции.

В субботу вечером, 11 июля, полицейский из Петербурга поймал выпавшую из окна пенсионерку. Об этом  сообщает "Фонтанка".

Известно, что жители района заметили сидящую в окне второго этажа пожилую женщину и вызвали наряд полиции. Прибывший на место полицейский попытался заговорить с петербурженкой, но она начала падать.

Мужчина успел схватить женщину во время падения. В результате он получил повреждения мышц спины и коленных суставов, а женщина - ушиб спины.

Ранее мы писали, что полиция ищет стрелка с Краснопутиловской улицы.

Фото: Piter.tv

Теги: герой, пенсионерка, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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