В 5 регионах РФ установят фандоматы по примеру Белгорода

В общей сложности планируется установить 200 устройств, принимающих тару за вознаграждение.

В Смоленской, Калининградской, Вологодской, Тульской областях и Красноярском крае появятся около 200 фандоматов, которые предназначены для принятия различной тары за вознаграждение с целью заботы об экологии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Российского экологического оператора.

Отмечается, что первой инициативу по установке фандоматов предприняла Белгородская область — другие регионы последовали её примеру. По словам гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева, сбор тары в Белогороде сейчас достигает до 900 штук в одной точке. Также примером региона вдохновились Смоленск и Красноярск, участвующие в программе „Пять шагов для города". Они также готовы установить аппараты в экспериментальном режиме.

Фандоматы — новый в России, но давно известный в мире инструмент, позволяющий до 100% извлечь пластик и алюминий. Благодаря его применению мы сформируем новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла в России. Повысим охват населения раздельным сбором отходов, увеличим процент извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов. И таким образом, снизим объем захоронения отходов. Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО

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Фото: телеканал "360"