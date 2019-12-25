Друзья расчленённого в Ленобласти петербуржца рассказали о возможных причинах убийства

Одна из знакомых убитого считает, что его могли лишить жизни на почве ревности.

В деле об убийстве и расчленении 43-летнего петербуржца появились новые подробности. Своими предположениями о причинах расправы с телеканалом "360" поделились друзья мужчины.

Напомним, что заявление о пропаже подала дочь мужчины после его отъезда в Колпино. Как выяснилось, преступником оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Он был задержан в понедельник, 1 августа, в квартире в Тосненском переулке. Удалось установить, что приятели распивали спиртное и между ними произошёл конфликт. В результате колпинец зарезал оппонента ножом, а для сокрытия преступления расчленил труп и закопал останки в лесу вблизи деревни Черное Волосовского района Ленобласти.

По словам знакомой убитого, у него не было каких-либо родственников, кроме дочери. Также он был лично знаком с девушкой подозреваемого, поэтому преступление могло быть совершено на почве ревности. Это лишь одна из версий, так как сведений о любовной связи убитого с женщиной нет.

Кроме того, показания дал знакомый погибшего. Мужчина заезжал к нему в гости за город, а затем сообщил, что ему пора в Колпино, чтобы оформить справку для бесплатного проезда в транспорте. После связь с ним оборвалась.

Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV