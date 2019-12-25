Фанатское движение "Зенита" отмечает 40-летний юбилей

Сегодня, 21 сентября, фанатское движение "Зенита" отмечает 40 лет со дня основания. Информация об этом появилась на сайте "Ландскроны".
Эта история началась в 80-м, когда поезд № 27, стуча колесами, летел сквозь сентябрьскую ночь, увозя в сторону Москвы наш первый выездной состав. Вместе с тобой мы прошли полсвета, видели блеск золота в СКК, нищету первой лиги, Садыринское возвращение и Морозовские вихри атак, помним золотые слезы в Раменском, эйфорию от побед над грандами и европейские трофеи.
говорится в сообщении.
Кроме того, с юбилеем движение поздравил "Зенит" и опубликовал открытое письмо фанатов. В нем говорится о том, что за 40 лет прошла целая жизнь: новые люди, путь от небольшого сектора до огромной трибуны, слезы радости и слезы огорчения. Однако одно неизменно: "Годы проходят — страсть остается!". Таким образом болельщики завершили свое письмо.
Регулярно футбольные фанаты устраивают перформансы на трибуне. Ранее Piter.TV показал, как "Вираж" встретил Александра Анюкова на посту тренера "Зенита".
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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