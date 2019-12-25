Фанатское движение "Зенита" отмечает 40-летний юбилей

Фанаты отметили, что за 40 лет прошла "целая жизнь".

Сегодня, 21 сентября, фанатское движение "Зенита" отмечает 40 лет со дня основания. Информация об этом появилась на сайте "Ландскроны".

Эта история началась в 80-м, когда поезд № 27, стуча колесами, летел сквозь сентябрьскую ночь, увозя в сторону Москвы наш первый выездной состав. Вместе с тобой мы прошли полсвета, видели блеск золота в СКК, нищету первой лиги, Садыринское возвращение и Морозовские вихри атак, помним золотые слезы в Раменском, эйфорию от побед над грандами и европейские трофеи. говорится в сообщении.

Кроме того, с юбилеем движение поздравил "Зенит" и опубликовал открытое письмо фанатов. В нем говорится о том, что за 40 лет прошла целая жизнь: новые люди, путь от небольшого сектора до огромной трибуны, слезы радости и слезы огорчения. Однако одно неизменно: "Годы проходят — страсть остается!". Таким образом болельщики завершили свое письмо.

Регулярно футбольные фанаты устраивают перформансы на трибуне. Ранее Piter.TV показал, как "Вираж" встретил Александра Анюкова на посту тренера "Зенита".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"