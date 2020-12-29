Фанаты увидят книгу с рукописями и черновиками лидера группы "Сектор Газа"

Музыканты группы выступили на сцене клуба "Космонавт" сегодня.

В четверг, 15 апреля, в клубе "Космонавт" музыканты "Сектора Газа" вышли на сцену при поддержке дочери Юрия Хоя – Ирины Клинских и специальных гостей, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Концерт приурочили к 20-й годовщине со дня смерти музыканта и лидера коллектива Юрия Клинских. Зрители услышали все известные и любимые песни группы. На фестивале организаторы попытались воспроизвести атмосферу тех концертов и в зале, и на сцене, чтобы зрители убедились в энергетике, которая была и 20 лет назад.

На концерте также презентовали альбом "Сектор Газа: Трибьют", в записи принимал участие лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.

К выходу готовится книга "Юрий Клинских (Хой): Черновики и рукописи легенды". Дочь музыканта уточнила, что в издание войдут рукописи и черновики отца.

Ранее мы писали, что "Чиж & Co" анонсировали выход нового альбома.

Фото: vk.com/sektorgazamusic