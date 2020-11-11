"Чиж & Co" анонсировали выход нового альбома

В четверг, 15 апреля, лидер рок-группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что в скором времени музыканты планируют выпустить новый альбом.
По словам Чигракова, для полноценной пластинки не хватает пары песен, а то, что есть, "пока не тянет". По словам музыканта, новый альбом может появиться и на виниле, что безусловно порадует фанатов группы.
Завтра, 16 апреля, группа выступит на сцене БКЗ "Октябрьский". Концерт приурочат к юбилею лидера коллектива.
Ранее мы писали, что группа "Ногу Свело!" выпустила альбом "Парфюмерия".
Фото: vk.com/kkultspb
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