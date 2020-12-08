Группа "Ногу Свело!" выпустила альбом "Парфюмерия"

Альбом стал 15-м номерным в творчестве группы.

Известная рок-группа "Ногу Свело!" выпустила альбом под названием "Парфюмерия". Его уже можно прослушать на всех цифровых площадках. Как рассказали Piter.tv представители группы, в отличие от предыдущего минималистичного релиза "4 стадии карантина", новый альбом возвращает всю палитру "запахов" и полистилистичность группы.

Источником вдохновения стал карантин, который сделал практически невозможным пересечение границ и явился отправной точкой работы Максим Покровского в качестве селф-продюсера. Все песни, вошедшие в этот альбом, абсолютно свежие и ранее не изданные. Они начали зарождаться ещё до карантина, а завершение работы произошло в пост-карантинный период, что объясняет такое разнообразие стилей в пластинке "Ногу свело!"

В релизе – 11 треков, готовится видео на песню "Крылья". В конце апреля команда планирует отправиться в тур по Сибири, расписание которого есть во всех официальных соцсетях коллектива. Жители Петербурга и Москвы услышат и увидят "Ногу Свело!" летом 2021 года.

Фото: предоставлено группой