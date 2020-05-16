Макс Покровский рассказал Piter.TV о карантине, подземной студии и новом альбоме

Музыкант пожелал всем здоровья и силы духа в это непростое время.

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Макс Покровский специально для Piter.TV записал видео, в котором рассказал о работе на карантине. Время, проведенное на самоизоляции, оказалось для музыканта очень плодотворным. В этот период он записал мини-альбом "4 стадии карантина", в который вошли песни "Золотое время", "Телезвезда", "Селекция" и "Дышать".

Привет Piter.TV! С вами я Макс Покровский, "Ногу свело!", и я очень надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо. Что касается нас, то мы, как и все, на карантине. Но вы знаете, что "Ногу свело!" – очень независимый, очень самостоятельный и даже немного замкнутый ансамбль. Когда я говорю замкнутый, я не имею в виду, что мы не любим общаться с людьми. Я имею в виду, что мы делаем все практически сами. Сейчас это качество нам очень помогло сосредоточиться. Я, если честно, на карантине очень сильно сосредоточился, меня прошибло на творчество. Я записал целый альбом. Это мини-альбом, он состоит из четырех песен, и по количеству песен он называется "4 стадии карантина". Макс Покровский

Все треки из мини-альбома были записаны в домашней студии. Она находится не глубоко, но под землей. Из нее музыканты "выползали" лишь раз, чтобы снять видеоклип на песню "Золотое время".

Выползли очень маленьким коллективом, и думали, интересно, что получится, потому что снимать клип в отсутствии большой команды это как-то оооооу. Но это в итоге сработало на плюс, потому что никогда бы мы не сняли такое видео, которое сняли сейчас. Мы не хотели, чтобы оно было быстрым, активным, изобиловало различными действиями и событиями. Мы наоборот успокоились, я распустил струну в прямом смысле этого слова. Макс Покровский

Артист выразил уверенность, что вскоре карантин закончится. Когда это произойдет группа "Ногу Свело!" вновь приедет в Питер с концертами, и "снова будет веселье". В заключении музыкант пожелал всем здоровья и силы духа. "Я вас очень люблю", - отметил он.

Видео: Piter.TV