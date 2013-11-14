На концерте в рамках ПМЭФ вместо "Зверей" выступят "Чиж & Co"

Также на мероприятии прозвучат песни группы «Джанго» с вокалом Алексея Поддубного.

16 июня группа "Чиж & Со" выступит на Дворцовой площади в рамках бесплатного концерта "Рок над Невой", приуроченного к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом информирует пресс-служба фонда "Росконгресс".

Напомним, что ранее в качестве хедлайнера мероприятия была анонсирована группа "Звери", однако против выступления коллектива выступили многие общественные деятели из-за политической позиции солиста Романа Билыка. группы "Чиж и Со", зрители услышат хиты "Джанго" с Алексеем Поддубным. Добавим, что с группой "Звери" не успели подписать каких-либо документов на проведение выступления, поэтому юридически приглашение "Чижа" нельзя назвать заменой.

Помимо "Чиж & Со", на сцене Дворцовой прозвучат песни группы "Джанго" с вокалом Алексея Поддубного.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль модельно-технического спорта "Елагин слёт" проходит в Петербурге 10 июня.

Фото: ВКонтакте / -= "Чиж & Co" =- chizh.net (официальная группа) (Елена Разина)