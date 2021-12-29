Фанаты подсчитали, что большинство голов в карьере Дзюба забил под конец матчей

Самыми результативными минутами для футболиста стали дополнительные.

Фанаты подсчитали, что большинство голов в своей карьере нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил под конец матчей. Самыми результативными минутами для футболиста стали дополнительные.

В добавленное время Дзюба забил 16 мячей. Также нападающий наиболее активен на 65-й, 70-й, 72-й, 75-й и 88-й минутах матча – в них он забил по 5 голов.

Успешно атаковать в первые минуты матча у футболиста получается не очень хорошо. Во вторую минуту он ни разу не забил, а в 11-ю шесть раз.

Фанаты отметили, что Артем бьется до конца, когда большинство игроков считают, что уже все кончено.

Один в поле воин, молодец. Отметили они

Ранее Дзюба опубликовал видео жаркого танца с Барриосом.

Фото: Instagram / artem.dzyuba