В первом акте, во время битвы "каноничного" Питера Паркера с Зеленым гоблином используется такой же звуковой эффект как в картине "Человек-паук" 2002 года.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что фанаты нашли "пасхалку" в анимации "Человек-паук: Через вселенные". Об этом сообщил один пользователь в Twitter.

Фанат заметил, что в одном фрагменте мультфильма звучит "скример", который можно услышать в картине "Человек-паук" 2002 года во время боя главного героя и Зеленого гоблина.

Позже на соответствующий твит ответил композитор мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" Дэниэл Пембертон. Он пошутил, что хранил эту "пасхалку" в тайне.

Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Чернобыля" снимет сериал по мотивам игры The Last of Us.

Видео:iVideos/YouTube