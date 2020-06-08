В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что фанаты нашли "пасхалку" в анимации "Человек-паук: Через вселенные". Об этом сообщил один пользователь в Twitter.
Фанат заметил, что в одном фрагменте мультфильма звучит "скример", который можно услышать в картине "Человек-паук" 2002 года во время боя главного героя и Зеленого гоблина.
Позже на соответствующий твит ответил композитор мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" Дэниэл Пембертон. Он пошутил, что хранил эту "пасхалку" в тайне.
Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Чернобыля" снимет сериал по мотивам игры The Last of Us.
Видео:iVideos/YouTube
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