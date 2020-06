Режиссер "Чернобыля" снимет сериал по мотивам игры The Last of Us

Дата начала съемок пока не известна.

Режиссер "Чернобыля" Йохан Ренк займется экранизацией компьютерной игры The Last of Us для телевизионного канала HBO. Уже сейчас известно, что он снимет как минимум первую серию сериала. Об этом заявил сам режиссер в интервью Discussing Film.

Также участие в экранизации игры примут автор The Last of Us Нил Дракманн и шоураннер "Чернобыля" Крейг Мейзин. Дата начала съемок сериала пока не известна. Подробности сюжета также не раскрываются. Многие геймеры уже знают, как будут выглядеть игровые персонажи. Создатели сериала будут ориентироваться на эти образы.

Компьютерная игра The Last of Us ("Последние из нас", в России официально издается под названием "Одни из нас") была разработана студией Naughty Dog в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем. На территории США 20 лет назад произошла глобальная пандемия, вызванная опасно мутировавшим грибком кордицепс. Сюжет посвящен путешествию главных героев – контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Их с помощью технологии захвата движения сыграли Трой Бейкер и Эшли Джонсон. Креативным директором и сценаристом выступил Нил Дракманн. Музыка к игре написана композитором Густаво Сантаолальей.

