GSC Game World представила новый геймплей Heart of Chornobyl

Даты выхода игры все еще нет.

Компания GSC Game World на собственном YouTube-канале представила новый геймплей для постапокалиптического проекта S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В ролике доступны русские субтитры. Авторы компьютерной игры решили не раскрывать дату официального релиза технологического продукта. О выходе известно только то, что он запланирован на 2023 год и состоится на игровых платформах Xbox Series X|S и в Game Pass, персональных компьютерах. Напомним, что изначально шутер должен был выйти в апреле 2022 года, после его перенесли на конце года. S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся на движке Unreal Engine 5. В том случае, если GSC Game World успеет выпустить игру к намеченному сроку, то игра имеет все шансы стать первым проектом на базе современного движка Epic Games. На текущий момент его возможностями может похвастаться только Fortnite, для которого вышло обновление с новыми технологиями.

Вышел свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Фото и видео: YouTube / GSC Game World