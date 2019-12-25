В Вязьме прошли съемки нового фильма

Лента посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В воскресенье, 7 июня, в районе ДК "Центральный" в Вязьме в Смоленской области заметили съемочную группу художественного фильма "Лестница". В сети появилась фотография со съемочной площадки.

Отмечается, что кинопроектом занимается кинокомпания CineFOG (Москва). Фильм посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о бойцах, ушедших на фронт из малых городов Советского Союза. В Вязьме снимали один из эпизодов киноленты.

Когда фильм выйдет в прокат, и кто в нем снимается, пока не уточняется.

Ранее Юрий Стоянов рассказал, как сыграл в "Брате 2".

Фото: ВКонтакте / #Вязьма Оnline|Новости