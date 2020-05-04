Фанаты "Спартака" поблагодарили медиков с помощью перфоманса на пустом футбольном поле

В видео показано большое футбольное поле, с изображенным на нем медиком в маске и крыльями ангела.

Объединение фанатов московского "Спартака" Supporters Group с помощью перформанса выразило благодарность медикам за спасение жизней в период пандемии коронавируса. Футбольные болельщики опубликовали видео в Instagram, ВКонтакте, YouTube и Telegram-каналах.

В видео показано большое футбольное поле, с изображенным на нем медиком в маске и крыльями ангела. Под рисунком красуется надпись "Герои нашего времени". Презентация отснята на пустом стадионе в спартаковской Академии.

Участники видео отметили, что пандемия заставила многих людей пересмотреть свои приоритеты и напомнила о хрупкости жизни и важности здоровья.

Мы верим в то, что скоро, благодаря усилиям медиков, мы вернёмся на стадионы и вновь почувствуем ритм нашей повседневной, насыщенной жизни!. Болельщики

Видео: ВК/SUPPORTERS GROUP NEWS | "Спартак Москва"