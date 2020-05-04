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Фанаты "Спартака" поблагодарили медиков с помощью перфоманса на пустом футбольном поле

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В видео показано большое футбольное поле, с изображенным на нем медиком в маске и крыльями ангела.

Объединение фанатов московского "Спартака" Supporters Group с помощью перформанса выразило  благодарность медикам за спасение жизней в период пандемии коронавируса. Футбольные болельщики опубликовали видео в Instagram, ВКонтакте, YouTube и Telegram-каналах.

В видео показано большое футбольное поле, с изображенным на нем медиком в маске и крыльями ангела. Под рисунком красуется надпись "Герои нашего времени". Презентация отснята на пустом стадионе в спартаковской Академии.

Участники видео отметили, что пандемия заставила многих людей пересмотреть свои приоритеты и напомнила о хрупкости жизни и важности здоровья.

Мы верим в то, что скоро, благодаря усилиям медиков, мы вернёмся на стадионы и вновь почувствуем ритм нашей повседневной, насыщенной жизни!.

Болельщики

Видео: ВК/SUPPORTERS GROUP NEWS | "Спартак Москва" 

Теги: медики, перфоманс, спартак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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