Фанаты "Спартака" устроили перфоманс на базе клуба

Они хотели поддержать игроков на фоне пандемии коронавируса.

Объединение фанатов "Спартака" Supporters Group поддержало футболистов московской команды во время тренировочного сбора на базе в Тарасовке. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых в социальных сетях.

Фанаты устроили перфоманс с пиротехникой и флагами. В своем заявлении в группе "ВКонтакте" они отметили, что хотели напомнить команде о своей поддержке даже несмотря на пандемию коронавируса.

Идеальное завершение недели. Сгоняли в легендарную Тарасовку, чтобы повидаться с нашей командой. Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а также напомнили, что, несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы, мы всегда рядом! Заявление Supporters Group

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что болельщики не смогут посетить выездные матчи.

Видео: YouTube / fanat1kru

Фото: VK / @fcsm_official