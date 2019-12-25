Фаната "Зенита" оштрафовали за оскорбительный баннер

Горожанин заплатит 3 тысячи рублей.

В среду, 16 сентября, стало известно, что Петроградский районный суд оштрафовал болельщика "Зенита" за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Суд установил, что 19 июля петербуржец во время матча полуфинала Кубка России "Зенит" – "Спартак" разместил на трибуне "Газпром Арены" баннер 27 на 40 метров с изображением болельщиков команды гостей, смотрящих телевизор с изображением президента ФК "Спартак" Леонида Федуна в разбитом зеркале и надписью: "BLACK MIRRIR EPISODE #1". Это расценили как оскорбление.

Ранее мы писали, что Дзюба попал в тройку лучших бомбардиров "Зенита".

Фото: landscrona.ru