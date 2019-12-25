Руководство ФК уверено, что футболист впишет себя в историю клуба еще не одним забитым мячом.

Нападающий Артем Дзюба попал в тройку лучших бомбардиров "Зенита", вытеснив с этой позиции Халка. Об этом заявил генеральный директор ФК Александр Медведев.

В матче седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против тульского "Арсенала" Артем забил очередной гол в ворота противника. Теперь на счету футболиста 56 мячей за "Зенит" (у Халка 55).

Медведев отметил, что клуб ценит своих героев, которые играли и играют за петербургский клуб. Он вспомнил таких известных нападающих "Зенита", как Аршавин, Халк, Кержаков, Казаченок, Желудков и Попович.

"Артем вписал свое имя в историю "Зенита" и, я думаю, что еще впишет не одним голом", - отметил генеральный директор сине-бело-голубых.

Напомним, "Зенит" одержал победу в матче с "Арсеналом" и вернул себе лидерство в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. Игра состоялась в Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В этот день мячи в ворота противника забили Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

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Фото: fc-zenit.ru