Ранее оргкомитету Евро-2020 отказали в размещении зоны на Дворцовой площади.

Фан-зону Евро-2020 разместят на Конюшенной площади. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Так, вначале оргкомитет Евро-2020 планировал соорудить зону для фанатов на Дворцовой площади. Однако, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил против размещения фан-зоны рядом с музеем.

По словам парламентария, если организовать эту зону на Дворцовой, то это место придется закрыть на месяц, что будет ошибкой, так как это самое туристическое место Петербурга. Кроме того, там планируют провести там "Алые паруса" и "Классику на Дворцовой""

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Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA™| Санкт-Петербург / ВК