Остаток задолженности на данный момент составляет почти 12 миллионов рублей.

В четверг, 21 марта, стало известно о том, что строителям "Метростроя" выплатили в общей сложности на 14 миллионов. Об этом информирует Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В данный момент остаток долгов перед рабочими составляет почти 12 миллионов рублей.

Напомним, что в декабре 2018 года рабочие отказались подниматься из шахты, их поддержали рабочие на поверхности. Причиной конфликта стала трехмесячная задержка зарплаты. Речь шла о 440 млн рублей. Закрыть долги подрядчика по строительству подземки взялся Смольный.

В данный момент своих зарплат ожидают строители станций "Горный институт" и "Театральная".

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Фото:Piter.TV