Петербургские осужденные слепили из снега танк Т-34 и крейсер "Аврора"

УФСИН: "Проведение творческих конкурсов раскрывают творческий потенциал осужденных, приобщают их к миру искусства".

В Петербурге в Исправительной колонии №4 прошел конкурс на лучшую фигуру из снега и льда. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по городу и Ленобласти.

Жюри подвели итоги в марте. Они оценивали умение работать в коллективе, творческий подход, замысел, оригинальность и сложность работы. Осужденные лепили ёлки, Деда Мороза, танк Т-34, акулу, осьминога и крейсер "Аврора".

Проведение творческих конкурсов раскрывают творческий потенциал осужденных, приобщают их к миру искусства. Пресс-служба УФСИН

Самой лучшей стала сказочная композиция.

Фото: пресс-служба УФСИН