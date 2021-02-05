Фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади в Петербурге согласовали

Планируется, что фан-зону откроют со 2 июля.

Появление фан-зоны к футбольному Евро-2020 на Дворцовой площади в Петербурге согласовали. Об этом рассказал глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, передает 78.ru.

Планируется, что фан-зону откроют со 2 июля. Она будет работать 2, 3, 6, 7 и 11 июля 2021 года. Пространство станет общим для просмотра матчей футбольного первенства. Зону планируют оградить заборами от фасадов ансамбля зданий Зимнего дворца и Главного штаба для свободного доступа к ним всех горожан и гостей города. Александровскую колонну также планируют ограждать.

Центр подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу-2020 в Петербурге сообщил о нехватке добровольцев. Стать волонтером может гражданин старше 16 лет, владеющий английским языком и желающий помочь своему городу в проведении мероприятия международного уровня.

Чемпионат Европы по футболу, который планировался в 2020 году, перенесен на 2021 год. Матчи первенства пройдут в европейских городах, в том числе и в Петербурге. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Фото: Piter.tv