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Фан-зона на Конюшенной площади переполнена болельщиками
Сегодня, 16:34
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Фан-зона на Конюшенной площади переполнена болельщиками

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Зрители пришли посмотреть матч "Россия-Финляндия", который проходит в рамках чемпионата Европы по футболу.

Фан-зона на Конюшенной площади переполнена болельщиками. Об этом в среду, 16 июня, сообщается на сайте футбольной деревни ЕВРО-2020. Однако для зрителей также доступны фан-зоны у СК "Юбилейный" и на Дворцовой площади.

Зрители пришли посмотреть матч "Россия-Финляндия" в рамках чемпионата Европы по футболу, который проходит на главном стадионе города. 

Ранее мы писали, что кот-оракул Ахилл выбрал победителя в матче Россия — Финляндия.

Фото: pixabay.com, fanzone.spb.ru

Теги: евро, конюшенная площадь, фан-зона
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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