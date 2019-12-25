Зрители пришли посмотреть матч "Россия-Финляндия", который проходит в рамках чемпионата Европы по футболу.

Фан-зона на Конюшенной площади переполнена болельщиками. Об этом в среду, 16 июня, сообщается на сайте футбольной деревни ЕВРО-2020. Однако для зрителей также доступны фан-зоны у СК "Юбилейный" и на Дворцовой площади.

Зрители пришли посмотреть матч "Россия-Финляндия" в рамках чемпионата Европы по футболу, который проходит на главном стадионе города.

Ранее мы писали, что кот-оракул Ахилл выбрал победителя в матче Россия — Финляндия.

Фото: pixabay.com, fanzone.spb.ru