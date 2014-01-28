Фан-зона Евро-2020 ограничила движение в центре Петербурга

Ограничения начали действовать с полуночи 5 июня.

В Петербурге вновь ограничивается движение транспорта, на этот раз из-за расположения фан-зоны футбольных болельщиков Евро-2020. В пресс-службе комитета по транспорту рассказали, что ограничения начали действовать с полуночи 5 июня и продлятся до 23:00 10 июня.

Нельзя будет проехать по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Шведского переулка до Конюшенной площади; также ограничат движение по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Шведского переулка.

Водителей просят предусматривать изменения при составлении маршрута.

Ранее мы писали, что российские футболисты одержали победу над болгарами в товарищеском матче.

Фото: Смольный