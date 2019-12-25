Фальков: вузам не грозит полный переход на дистанционку

Глава Минобрнауки ждет новых живых форматов обучения от вузов.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о том, что полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит. Об этом чиновник напомнил коллегам и журналистам во время общения с преподавателями. По информации от специалиста, высшие учебные учреждения вернутся к привычному формату обучения сразу же, как это позволит эпидемиологическая обстановка.

Полный переход на дистант нам точно не грозит, и я думаю, сейчас произойдет наоборот обратная реакция - как только санитарные ограничения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

По мнению министра, полный переход на дистанционную учебы невозможен без ущерба для качества образования. Возвращение к очному формату даст новый импульс вузам для формирования живых и уникальных методов обучения студентов, которых не было ранее.

РАНХиГС возобновляет обучение в смешанном формате.

Фото: Российское общество Знание