РАНХиГС возобновляет обучение в смешанном формате

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с 22 ноября возобновит обучение студентов в смешанном формате. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Попасть в вуз студенты смогут только при соблюдении санитарно-эпидемических мер. Несколько дней в неделю студенты будут находиться на дистанционном обучении, преимущественно в таком формате будут проходить лекции.
Решение о переходе на смешанный формат обучения принято на фоне распространения коронавируса.
В это же время в Петербурге все школьники учатся очно.
Фото: ВКонтакте / РАНХиГС
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