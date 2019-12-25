РАНХиГС возобновляет обучение в смешанном формате

Решение о переходе на смешанный формат обучения принято на фоне распространения коронавируса.

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с 22 ноября возобновит обучение студентов в смешанном формате. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Попасть в вуз студенты смогут только при соблюдении санитарно-эпидемических мер. Несколько дней в неделю студенты будут находиться на дистанционном обучении, преимущественно в таком формате будут проходить лекции.

Решение о переходе на смешанный формат обучения принято на фоне распространения коронавируса.

В это же время в Петербурге все школьники учатся очно.

Фото: ВКонтакте / РАНХиГС